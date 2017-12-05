КОМАНДА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ CHERRY DANCE ТРИУМФАЛЬНО ВЫСТУПИЛА НА КУБКЕ УКРАИНЫ ПО ЧИРЛИДИНГУ В Г. КИЕВЕ

30.11-1.12 в г.Киеве проходил кубок Украины по чирлидингу и чирспорту.В соревнованиях принимало участие 8 областей Украины. Донецкую область представляли г.Покровск и г.Родинское (тренера Саркисьян Алины и Проскуряк Екатерины). Общее колличество сборной составляло 25 человек. Спортсмены клубов «Cherry Dance» выступали в 38 программах и в 4х возрастных категориях.
Сборная Донецкой области привезла 58 золотых, 16 серебряных и 5 бронзовых медалей! И по результатам общекомандного зачета виграла кубок за 2е место, немного уступив киевлянам! По результатам кубка Украины будет сформированна резервная сборная команда, которая в июне будет представлять Украину на чемпионате Европы.