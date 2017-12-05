ГОРОСКОП НА 5 ГРУДНЯ

ОВЕН
Співбесіди будуть довгими, але оберете найкращу роботу.
ТЕЛЕЦЬ
Час для вирішення чужих проблем, наберіться терпіння.
БЛИЗНЮКИ
Все буде саме так, як Ви захочете, але трохи зачекайте.
РАКИ
Отримаєте неочікуване зізнання, не закривайтесь одразу.
ЛЕВ
Будьте уважні до кожного слова, сьогодні вони — як бумеранг.
ДІВА
Не витрачайте сили на порожні справи, у Вас є головна — кохання.
ТЕРЕЗИ
Зберігайте спокій, саме Ви створюєте позитивну атмосферу.
СКОРПІОН
Готуйтесь до неочікуваної зустрічі або приємного знайомства.
СТРІЛЕЦЬ
Проведіть день вдома, нові знайомства не принесуть користі.
КОЗЕРІГ
У родині — зміни на краще, просто посміхніться домашнім.
ВОДОЛІЙ
Незабутній вечір з половинкою зніме напругу від роботи.
РИБИ
Скористуйтесь вдалим моментом – все йде за Вашим планом.