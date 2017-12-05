В Селидовому правоохоронці затримали двох «домушників» та «гостя-крадія»

Велосипед та мобільний телефон викрав у своєї знайомої 31-річний, неодноразово судимий мешканець Новогродівки. А днями раніше, двоє чоловіків 31 та 36 років зламали вхідні двері чужої квартири, проникли в середину та винесли побутову техніку й інші речі. Тепер всі троє затриманих правопорушників замість бажаних грошей отримають тюремний строк.
До чергової частини Селидівського відділення поліції звернулася 26–річна мешканка м.Новогродівка із заявою про те, що в неї викрали телефон та велосипед. Вже через кілька годин оперативно-розшукові дії правоохоронців дали результат – крадія було затримано. Зловмисником виявився 31-річний місцевий мешканець, який не так давно вийшов на свободу після відбування покарання за вчинення майнового злочину. Однак, налагоджувати власне життя чоловік, вочевидь, не збирався й знову взявся «за старе». Так, напередодні злодій був в гостях у жінки, разом вони розпивали алкогольні напої, а коли господарка задрімала, чоловік пішов додому, прихвативши її власні речі. Правопорушник сховав вкрадений велосипед між поверхами будинку, в якому мешкає, а телефон тримав при собі. «Я хотів продати ці речі, аби на виручені гроші купити продукти»,- пояснив зловмисник.
За даним випадком селидівські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.185 «Крадіжка». На крадія чекає нове покарання — до 3 років позбавлення волі.
А наприкінці минулого місяця із заявою про крадіжку до поліцейських Селидвого звернулася ще одна мешканка Новогродівки. 32-річна потерпіла повідомила, що на кілька днів поїхала з міста, а коли повернулася – побачила, що двері її квартири зламані і з неї зникли побутова техніка, дитячий візок та металеві деталі печі.
Оперативним шляхом правоохоронцям вдалося вийти на слід винних в крадіжці і затримати їх. Правопорушниками виявились 36-річний, раніше судимий чоловік та його 31-річний знайомий. Обидва безробітних зловмисника зізналися поліцейським, що скоїли злочин тому, що не мали грошей на горілку та їжу. На момент затримання, чоловіки вже встигли продати викрадене.
Відносно «кримінального дуету» порушено кримінальне провадження за ч.3 ст.185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 6 років.
Покровський відділ поліції
Донецької області