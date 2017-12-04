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У РОДИНСЬКОМУ ПРОЙШОВ ТОВАРИСЬКИЙ ТУРНІР З ДЗЮДО

04.12.2017 Сюжети Комментариев нет
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3 грудня у фізкультурно-оздоровчому комплексі міста Родинське за ініціативою та при підтримці Покровського міського голови, Руслана Требушкіна та Сергія Федорова пройшов відкритий міський турнір з дзюдо.

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