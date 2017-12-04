У РОДИНСЬКОМУ ПРОЙШОВ ТОВАРИСЬКИЙ ТУРНІР З ДЗЮДО 04.12.2017 Сюжети Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.3 грудня у фізкультурно-оздоровчому комплексі міста Родинське за ініціативою та при підтримці Покровського міського голови, Руслана Требушкіна та Сергія Федорова пройшов відкритий міський турнір з дзюдо. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:дзюдо, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри, требушкин, Федоров Додати коментар Отменить ответ