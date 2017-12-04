Актуально:

У ПОКРОВСЬКУ УЧАСНИКИ АТО ОТРИМАЛИ ВІДЗНАКИ ПРЕЗИДЕНТА

04.12.2017 Сюжети Комментариев нет
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

4 грудня, напередодні Дня збройних сил України у Покровську вручали відзнаки Президента учасникам АТО. Урочистий захід пройшов у приміщенні Покровсько- Ясинуватського об’єднаного військомату.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Tags:, , , , , , , , , , , , , ,

Додати коментар