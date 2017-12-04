У ПОКРОВСЬКУ УЧАСНИКИ АТО ОТРИМАЛИ ВІДЗНАКИ ПРЕЗИДЕНТА 04.12.2017 Сюжети Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.4 грудня, напередодні Дня збройних сил України у Покровську вручали відзнаки Президента учасникам АТО. Урочистий захід пройшов у приміщенні Покровсько- Ясинуватського об’єднаного військомату. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:ВІДЗНАКИ ПРЕЗИДЕНТА, Димитров, Дня збройних сил України, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри, УЧАСНИКИ АТО Додати коментар Отменить ответ