У ПОКРОВСЬКУ ДЛЯ ПОВНОЛІТНІХ ІНВАЛІДІВ ВІДКРИЛИ ГРУПУ РЕАБІЛІТАЦІЇ 04.12.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.4 грудня, за ініціативою Покровського міського голови Руслана Требушкіна, у Покровському центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Милосердя» було відкрито групу для осіб з інвалідністю від 18 до 30 років. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:Димитров, Доброполье, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, Селидово, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ