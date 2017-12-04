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У ПОКРОВСЬКУ ДЛЯ ПОВНОЛІТНІХ ІНВАЛІДІВ ВІДКРИЛИ ГРУПУ РЕАБІЛІТАЦІЇ

04.12.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет
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4 грудня, за ініціативою Покровського міського голови Руслана Требушкіна, у Покровському центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Милосердя» було відкрито групу для осіб з інвалідністю від 18 до 30 років.

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