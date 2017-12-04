СИЛЬНІ ДУХОМ: У МИРНОГРАДІ ПРОЙШЛА СПАРТАКІАДА ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 04.12.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.У Мирнограді відновлюється традиція проведення змагань для людей з обмеженими фізичними можливостями. Так, минулими вихідними для них на базі ЗОШ № 5 відбулась спартакіада. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ, Димитров, Доброполье, Инвалиді, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, Селидово, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ