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СИЛЬНІ ДУХОМ: У МИРНОГРАДІ ПРОЙШЛА СПАРТАКІАДА ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

04.12.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет
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У Мирнограді  відновлюється традиція проведення змагань для людей з обмеженими фізичними можливостями. Так, минулими вихідними для них на базі ЗОШ № 5 відбулась спартакіада.

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