НА ВИХІДНИХ ПРАВООХОРОНЦІ ПОКРОВСЬКОЇ ОПЕРЗОНИ ТРИЧІ ВИЛУЧАЛИ НАРКОТИЧНІ РЕЧОВИНИ

В Мирнограді поліцейські затримали чоловіка, який знаходячись у стані наркотичного сп’яніння, керував автівкою та, окрім цього, перевозив заборонені предмети. В іншого мирноградського правопорушника була вилучена банка із марихуаною, яку він «щойно знайшов». А в Білозерському правоохоронці вилучили медичний шприц із синтетичним наркотиком у «старого знайомого». На всіх трьох правопорушників чекає кримінальна відповідальність за зберігання наркотиків та покарання — до 3-х років позбавлення волі.
Так, в Мирнограді 25-річний водій автомобіля ВАЗ 2111 створив на дорозі аварійну ситуацію, за що і був зупинений співробітниками групи реагування патрульної поліції. Перевіряючи документи водія, правоохоронці помітили, що він дивно себе поводить, тому було прийняте рішення відправити порушника на огляд до наркодиспансеру. Під час огляду автомобіля, на водійському сидінні поліцейськими було виявлено три пакунки – два із висушеною та подрібненою коноплею, а один-із білим порошком, зовні схожим на наркотик. Також в машині була виявлена ще і холодна зброя.
Сам водій від будь-яких пояснень відмовився, а медиками було підтверджено, що правопорушник перебуває в стані наркотичного сп’яніння.
Виявлені та вилучені речовини направлені на експертизу. Відносно порушника складено адміністративний протокол за ст. 130 «Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції» КУпАП та відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» Кримінального кодексу України. Раніше вже чоловік був притягнутий до кримінальної відповідальності за майнові злочини.
Того ж дня мирноградські правоохоронці при складанні адміністративного протоколу за ст. 178 «Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді» КУпАП відносно 45-річного місцевого мешканця, вилучили у нього і наркотичну речовину. Чоловік тримав в поліетиленовому пакеті баночку з-під вітамінів, в середині якої знаходилась подрібнена і висушена конопля. У своє виправдання порушник пояснив, що тільки-но знайшов баночку та залишив собі для «лікування».
А в м.Білозерське співробітники Добропільського відділення поліції зупинили вже знайомого їм місцевого мешканця, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків. 37-річний чоловік одразу зізнався, що має при собі медичний шприц із наркотиком. Виправдання правопорушника було стандартним – виготовив сам для себе.