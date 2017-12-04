ДОБРОПІЛЬСЬКІ ПРАВООХОРОНЦІ ЗАТРИМАЛИ СЕРІЙНОГО КРАДІЯ З М.БІЛИЦЬКОГО

21-річний чоловік протягом місяця скоїв 4 крадіжки. Здобиччю зловмисника ставали різні предмети, які господарі зберігали у своїх господарських спорудах. Тепер затриманому правопорушнику загрожує до 6 років позбавлення волі.
З жовтня по листопад 2017 року до чергової частини Добропільського відділення поліції звернулося четвер мешканців м.Білицьке із заявами про те, що їх обікрали. В усіх випадках почерк крадіїв був дуже схожий – вночі вони зривали замки з господарчих споруд та виносили з відти все, що потрапляло під руку – старий телевізор, інструменти, металеві предмети та інше.
Провівши всі необхідні оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення осіб злочинців, добропільські правоохоронці встановили особу крадія та затримали його. Зловмисником виявився 21-річний, раніше не судимий, безробітній мешканець Білицького, який зловживає алкоголем. Як зізнався сам правопорушник, на «діло йшов з метою продати вкрадене та купити за ці гроші оковиту». Знаряддям злодія був металевий лом.
Наразі співробітниками поліції відкрите відносно крадія кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України та встановлюється його причетність до аналогічних випадків.
Покровський відділ поліції
Донецької області