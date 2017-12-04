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В РОДИНСЬКІЙ ЗОШ №8 –НОВИЙ ДИРЕКТОР

04.12.2017 Варто знати, Новини Комментариев нет
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З 1 грудня обов’язки директора Родинської ЗОШ №8 виконує Ольга Тоічкіна.

Її попередниця Валентина Гріцутіна звільнилася 30 листопада. Про це повідомила в.о. начальника відділу освіти Покровського міськради Марина Голуб.

За її словами, Валентина Гріцутіна написала заяву про звільнення у зв’язку зі зміною місця проживання.

Ольга Тоічкіна, педагог з вищою освітою і багаторічним досвідом роботи, до призначення на посаду в.о. директора працювала за своєю основною спеціальністю — учителем початкових класів у ЗОШ №36. В кінці листопада вона перейшла на роботу в ЗОШ №8.

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