В РОДИНСЬКІЙ ЗОШ №8 –НОВИЙ ДИРЕКТОР

З 1 грудня обов’язки директора Родинської ЗОШ №8 виконує Ольга Тоічкіна.
Її попередниця Валентина Гріцутіна звільнилася 30 листопада. Про це повідомила в.о. начальника відділу освіти Покровського міськради Марина Голуб.
За її словами, Валентина Гріцутіна написала заяву про звільнення у зв’язку зі зміною місця проживання.
Ольга Тоічкіна, педагог з вищою освітою і багаторічним досвідом роботи, до призначення на посаду в.о. директора працювала за своєю основною спеціальністю — учителем початкових класів у ЗОШ №36. В кінці листопада вона перейшла на роботу в ЗОШ №8.