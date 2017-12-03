ІМЕНИНИ 3 ГРУДНЯ

Анатолій — чоловіче ім’я має давньогрецькі корені. Походження імені Анатолій пов’язане зі словами давньогрецького мови, які означають «схід сонця», «східний», «світанок». Крім того, ім’я Анатолій перекладається як «житель Анатолії». В давні століття Анатолією називали частину Малої Азії, розташовану на схід від Греції.
Ганна — жіноче ім’я єврейського походження. Походження імені Ганна пов’язано з такими словами на івриті як «благодать», «сила», «хоробрість». Деякі дослідники вказують, що ім’я Анна може означати «милість божа».
Григорій — значення імені – «не спить», «бадьорий», «безсонний». Походження імені грецьке, від слова «григорео», що трактується як «пильнувати, пильнувати». Ім’я Григорій асоціюється з ідеальним християнином.