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В церкві 3 грудня вшановується пам’ять святого Прокла, який жив приблизно в V столітті і служив єпископом в Константинополі. Богослов’я він навчався у самого Івана Златоуста. Отримав досить хороший обсяг знань в області Священного писання, а також оволодіти ораторським мистецтвом, що й дозволило йому проповідувати християнство. Відомо, що саме Прокл став свідком явища апостола Павла Іоанну. Вже після смерті останнього Прокл займає посаду єпископа. В цьому сані він активно проповідував, всіляко викриваючи єресь і язичництво. Крім цього, Прокл дбав про знедолених і прославився численними чудами. Так, в період патріаршества Прокла сталося руйнівний землетрус, і місцеві жителі разом із Проклом вийшли на вулицю, щоб политися. Під час молитви маленький хлопчик був підняти на небо, після чого повернувся цілим і неушкодженим, розповівши, що чув спів ангелів. Слова хлопчика повторили люди — і землетруси більше не відбувалося. Після цього багато хто навернувся у віру.
«На Прокла нечисть проклинай», — говорили в народі. Це потрібно було зробити 3 грудня для того щоб злі сили не нашкодили людям і не вийшли з-під землі, де вони перечікували морозні дні. Вірили, що нечисть, незважаючи на холоднечу, 3 грудня може вискочити з-під землі в будь-який момент і нашкодити людині. Саме тому, були поширені захисні змови, які виголошували, і прикмети, в які вірили. Цікаво, що вони могли проходити, як у вигляді молитви, так і у формі лайки. Також молилися святому Проклу, осіняли себе хресним знаменням, просили про те, щоб нечисть нікого не турбувала. Всі вентиляційні отвори в хаті люди часто перетинали паличками або скіпами, вимовляючи спеціальний змова. Крім того, вважали, що з 3 грудня встановлюється санний шлях, а тому, часто молилися святому Проклу про благополуччя і удачі в поїздці.
Народні прикмети на 3 грудня
- Якщо сніг у цей день піде, то 3 червня буде дощова погода
- Якщо людина народилася 3 грудня, то він буде наділений здатністю майструвати. В якості талісмана йому рекомендується носити корали
- Снігур співає 3 грудня, а сорока під стріху ховається — скоро буде завірюха
- Тетерів сидить на верхівці дерева — буде сонячна і тепла погода
- Сильний сніг пішов рано вранці — вдень буде ясно та сонячно
- Дрова тріщать у печі 3 грудня — прикмета до того, що буде морозний день
- Перисті хмари довгою смугою вигнулися — буде заметіль
- Вночі та рано вранці 3 грудня йде сильний сніг при слабкому вітрі — ясна погода буде