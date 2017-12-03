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ГОРОСКОП НА 3 ГРУДНЯ

03.12.2017 Гороскоп Комментариев нет
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ОВЕН

Розмірений перебіг справ допоможе зберегти спокій і душевну рівновагу.

ТЕЛЕЦЬ

Сплануйте заздалегідь свій день, щоб не забути чогось важливого.

БЛИЗНЮКИ

Якщо ви сумніваєтеся в інформації, варто перевірити все самостійно.

РАКИ

Зробіть подарунок близькій людині, навіть якщо немає для цього приводу.

ЛЕВ

Спілкування принесе багато позитивних емоцій, проте уникайте суперечок.

ДІВА

Послідовні дії – гарантія успіху. Не плануйте якихось різких змін.

ТЕРЕЗИ

День принесе хороші новини. Можливо, прийде довгоочікувана звістка.

СКОРПІОН

З’явиться перспектива поліпшити відносини з коханою людиною, завдяки розмові.

СТРІЛЕЦЬ

Не варто радикально міняти імідж, місце проживання або професійну діяльність.

КОЗЕРІГ

Ви можете поставити собі досить складні цілі, але відчуєте і сили для їх досягнення.

ВОДОЛІЙ

Не поспішайте переробити всі справи, щоб в кінці дня не відчувати себе без сил.

РИБИ

Чекайте на несподівані повороти подій, нові знайомства, цікаві зустрічі.

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