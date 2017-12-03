ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 3 ГРУДНЯ

- 1775 — Вперше піднятий зоряно-смугастий прапор США.
- 1818 — Іллінойс став 21-им штатом Сполучених Штатів Америки. Іллінойс часто називають «Землею Лінкольна» або ж «Штатом в прерії».
- 1879 — Томас Едісон вперше публічно продемонстрував роботу лампи розжарювання (з вугільною ниткою, поміщеною в вакуумну скляну колбу), яка могла безперервно горіти протягом 4 годин.
- 1910 — У Парижі продемонстрували першу неонову лампу (винахідник — французький фізик Жорж Клод).
- 1912 — Болгарія, Греція, Сербія та Чорногорія підписали з Османською імперією перемир’я, що поклало край Першій балканській війні.
- 1918 — Тимчасовий Робітничо-Селянський Уряд України, наслідуючи російський Совнарком, ухвалив декрет про створення Всеукраїнської надзвичайної комісії у справах боротьби з контрреволюцією, спекуляцією, саботажем і посадовими злочинами (ВУЧК).
- 1920 — польський сейм ліквідував територіальну окремішність Галичини. Для позначення етнічної території Східної Галичини введено термін «Східна Малопольща», зникли з вживання слова «українець», «український», вводилися «русин», «руський»
- 1952 — У Празі за звинуваченням у співпраці з західними розвідками і сіонізмі повісили 11 високопоставлених функціонерів Компартії Чехословаччини, серед них — її колишнього генерального секретаря, віце-прем’єра Рудольфа Сланскі.
- 1967 — Південноафриканський хірург Крістіан Барнард здійснив у Кейптауні першу у світі успішну трансплантацію серця.
- 1973 — Американський «Піонер−10» («Пайонір-10») став першим космічним апаратом який пролетів біля Юпітеру.
- 1976 — У Києві зданий в експлуатацію Московський міст через Дніпро.
- 1979 — Референдум в Ірані схвалив проект конституції країни, яка закріпила курс на ісламізацію суспільства: введено систему шаріатського судочинства, ісламської освіти, жінки тепер мали обов’язково носити чадру.
- 1979 — В Цинциннаті (штат Огайо) під час спроби зайняти місця в концертному залі Ріверфронт-колізеум, де мав відбутися концерт групи The Who, загинуло 11 чоловік.
- 1984 — Сталась одна з найбільших в історії промислових катастроф — внаслідок витоку отруйного газу на хімічному комбінаті в м. Бхопал (Індія) загинуло понад 2000 осіб, а 20 тисяч — втратили зір.
- 1989 — в місті Прудентополіс (Бразилія) відкрито пам’ятник Тарасу Шевченку.
- 1991 — незалежність України визнала Угорська Республіка, посольство Угорщини у Києві стало першим посольством іноземної держави в Україні.
- 1992 — Генеральна Асамблея ООН проголосила цей день Міжнародним днем інвалідів.
- 2002 — У провінції Шаньдун (Китай) археологи відкрили царське поховання періоду династії Хань, в якому збереглися більше сотні фігур воїнів, коней і колісниць, зроблених із теракоти.
- 2004 — Верховний Суд України ухвалив рішення, згідно з яким результати виборів Президента України 21 листопада 2004 року були сфальсифіковані (дії Центральної виборчої комісії визнано незаконними, а протокол ЦВК — недійсним).