ІМЕНИНИ 2 ГРУДНЯ

Олександр — ім’я поєднує в собі два інших чоловічих імені: «andres» і «alexeo». Таким чином, в значенні імені Олександр об’єднані два поняття: «алекс» в перекладі з грецького означає «захищає», а «андрос» – «оберіг». Не дивно, що таке відоме, красиве і звучне ім’я носили багато великі люди. В іншій трактовці ім’я Олександр означає «мужній захисник».Історики досі ведуть суперечки на тему походження імені Олександр – версій на цей рахунок існує досить багато. Як свідчить найбільш поширена, ім’я Олександр прийшло до нас із стародавньої Греції. Потім воно поширилося у Візантії, Римі та європейських країнах.
Валентин — ім’я має латинське коріння і означає «здоровий», «сильний», «міцний». Парне жіноче ім’я — Валентина.
Геннадій — ім’я в перекладі з грецької мови «благородний», «благородного походження».
Григорій — ім’я грецького походження і в перекладі з слова «грігорео» означає «пильнувати, не спати», а також його переводять як прикметник «бодрствующий», «не спляча». Григорій — одне з небагатьох власне християнських імен, що з’явилося в епоху становлення християнства; ім’я метафорично зіставлялося з особистими якостями ідеального християнина.
Денис — ім’я спочатку було народної формою застарілого церковного імені Діонісій, яке в свою чергу походить від давньогрецького імені Діонісіос, що означає «що належить Діонісу». У міфології Стародавньої Греції Діоніс — бог виноградарства, виноробства, родючості, натхнення, продуктивних сил природи. Тому іноді імені Денис дають тлумачення «веселун», «гуляка».
Дмитро — правильна церковна вимова Димитрій. Значення імені Дмитро (старе – Димитрій, народне – Митрей, розмовне Мітрій) – «плід земний». Походження імені Дмитро від грецького слова “Деметріос”, що означає «стосовний до Деметри». Богиня Деметра (Мати Ячменю, Мати-Земля) в античній міфології – це покровителька землеробства і богиня родючості.
Іван — ім’я походить від стародавнього іудейського Іоанн і в перекладі означає «помилуваний Богом». На латині ім’я Іван читається як Айван. У другій половині ХХ століття мода на слов’янські імена поширилася в іспаномовних і португаломовних країнах, в цих країнах крім рідних для них імен Хуан і Жан з’явилося ім’я Іван і Еван.
Михайло — ім’я в перекладі з древнеіудейского мови означає «рівний, подібний до Бога», також існує варіант перекладу — «іспрошенний у Бога». Ім’я Михайло широко поширене в Європі: Майкл, Мішель, Мігель, Міхай — це все аналоги імені Михайло.
Петро — чоловіче ім’я має давньогрецькі корені. Походження імені Петро пов’язано з давньогрецьким словом, яке перекладається як «скеля» або «камінь».