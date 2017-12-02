ПРИКМЕТИ НА 2 ГРУДНЯ

У церкві 2 грудня вшановується пам’ять святого Авді — одного з дванадцяти малих пророків. У переказі говориться, що Овдій жив приблизно в період розгрому Єврейського царства і був домоправителем при дворі царя Ахава. Навколо панувала розпуста, але сам Овдій при цьому намагався вести максимально праведний спосіб життя. Згодом дружина правителя по імені Єзавель організувала гоніння проти християн, і Овдій став допомагати прихильникам своєї віри. Він переховував їх у печерах, відвідував у темницях. Далі він залишив державну службу і став супутником іншого відомого пророка по імені Ілля. Після цього Овдій теж отримав дар пророцтва. Після нього навіть залишилася так звана книга пророцтв, що складається з однієї глави.
У народі говорили, що Овдій, день якого — 2 грудня, протегує сімейного благополуччя і домашньому господарству. Саме тому, Овдія прозвали Радителем. Необхідно було постукати обухом сокири по віконних рам і дверних косяків саме в цей день — вважалося, що це захистить будинок і знаходяться в ньому людей від нечисті. До речі, не тільки сокиру, але і серп, згідно з повір’ям, допомагав захиститися від злих сил. Прикмети кажуть, що не варто виходити на вулицю на Авдій (2 грудня), оскільки говорили, що на дворі нечиста сила біснується. Так що, сиділи біля теплої печі, пили чай і займалися нехитрої роботою. До речі, популярністю користувався не стільки чай, скільки спеціальний напій з меду і трав — говорили, що він допомагає захиститися від застуд.
Якщо говорити про нечисту силу, то в неї вірили і намагалися дотримуватися обрядів, які допомагають мінімізувати ймовірність зустрічі з русалками, водяними, домовиків, лешими, польовими чортами, бісами. Для кожного з парфумів існував певний вигляд, і вважали, що часто нечиста сила може приймати вигляд людини або тварини. Були духи з притаманними їм рисами, а також ті, хто не мав чіткого образу (млико, бука, блазна, памха і т. д.). Також боялися небіжчиків, що були наділені надприродними здібностями. Для захисту на Русі використовували молитви, хресне знамення, святу воду, змови, часник, плакун-траву, цибулю, одолень-траву, чортополох. Говорили, що нечиста сила 2 грудня може залізти в порожній посуд, а потім проникнути в рот людини, який стане приймати їжу. Є й інші прикмети цього дня.
Народні прикмети на 2 грудня
- Сніжний день з сильним вітром — чекай тривалу зиму і холодну весну
- Багато снігу з глибокими заметами — чекай багатого врожаю в наступному році
- Якщо людина народилася 2 грудня, то його талісманом є цитрин
- Погода 2 грудня дозволяє спрогнозувати сінокіс
- Ясне небо — чекай морозів, а тьмяне — буде відлига в найближчі дні
- Вітер різко змінився на південно-західний з південно-східного — найближчим часом погода зіпсується
- Буцається скотина — чекай хуртовини
- Корови ніс з ясел показують 2 грудня — погода скоро зміниться