ГОРОСКОП НА 2 ГРУДНЯ

ОВЕН
Будьте уважні, є ризик припуститися помилки, виправити яку буде важко.
ТЕЛЕЦЬ
Багато чого виходить добре, з’являються ідеї, що не стосуються роботи.
БЛИЗНЮКИ
Буде прекрасний плідний день. Вдасться багато чого зробити.
РАКИ
День складеться вдало, якщо налаштуватись на серйозний лад.
ЛЕВ
Потрібна обережність у фінансових справах. Утримайтеся від сумнівних витрат.
ДІВА
Вдалий день, буде можливість зробити багато корисного для себе.
ТЕРЕЗИ
Можливі приємні сюрпризи, новини, яким ви будете дуже раді.
СКОРПІОН
З’являються чудові ідеї, які можна швидко втілити в життя.
СТРІЛЕЦЬ
Сміливо беріться за все, що до вподоби, і продовжуйте рух вперед.
КОЗЕРІГ
Перш, ніж почати щось нове, варто подумати двічі.
ВОДОЛІЙ
Знайдуться нові союзники, завдяки яким ви швидко досягнете успіху.
РИБИ
Відкриваються нові можливості, ваше завдання – скористатися ними.