ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 2 ГРУДНЯ

- 1015 — князь Ярослав Мудрий посів у Києві великокняжий престол.
- 1104 — рукоположений митрополит Київський Никифор І.
- 1375 — Болгарський монах Кіпріан рукоположений на митрополита Київського і Литовського.
- 1697 — У Лондоні відкрито кафедральний собор святого Павла і почалась перша служба.
- 1816 — У Лондоні луддити (борці з верстатами) влаштували масові акти знищення машин і верстатів на підприємствах.
- 1823 — У посланні до Конгресу президент США Джеймс Монро проголосив принцип політичного невтручання європейських держав у справи Американського континенту («доктрину Монро») — «Америка для американців!»
- 1848 — 53-річний австрійський цісар Фердинанд I був змушений зректися престолу на користь свого 18-річного племінника Франца Йосифа I.
- 1852 — Президент Франції Луї Наполеон Бонапарт оголосив себе імператором Франції під іменем Наполеон III і заснував Другу імперію.
- 1863 — Завершилося будівництво купола Капітолію у Вашингтоні (США).
- 1870 — Рим проголошено столицею Італії.
- 1896 — у приміщенні Харківського оперного театру (тепер — обласна філармонія) відбувся перший в Україні публічний кіносеанс.
- 1901 — Американець Кінґ Жилетт запатентував безпечну бритву з двостороннім одноразовим лезом — жилетку.
- 1942 — Група вчених з університету Чикаго на чолі з Енріко Фермі продемонструвала керовану ядерну реакцію на першому ядерному реакторі.
- 1949 — Генеральна Асамблея ООН ухвалила Конвенцію про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції іншими особами (резолюція 317 (IV)). Цей день щороку відзначається як Міжнародний день боротьби за скасування рабства.
- 1956 — висадкою з яхти «Гранма» 82-х революціонерів на чолі з Фіделем Кастро на Кубі розпочалося повстання проти проамериканського режиму Батисти, яке завершилося перемогою після двох років важких боїв.
- 1960 — На металургійному заводі ім. Леніна в Кривому Розі задули доменну піч «Криворізька-Комсомольська» — тоді найбільшу у світі.
- 1961 — Кубинський лідер Фідель Кастро вперше публічно заявив, що він марксист-ленініст і має намір вести Кубу до комунізму.
- 1969 — Між Сієтлом і Нью-Йорком відбувся перший демонстраційний політ реактивного літака Boeing 747, на борту якого перебувала 191 людина.
- 1971 — Утворилася Федерація Об’єднаних Арабських Емиратів (об’єднує 7 князівств).
- 1982 — Хірурги з університету Юти вперше імплантували постійне штучне серце пенсіонерові Барні Кларку, з яким той прожив 112 днів.
- 1983 — На каналі MTV відбулася прем’єра музичного відео під назвою Michael Jackson’s Thriller.
- 1991 — незалежність України визнали першими Канада і Польща.
- 1991 — Полк зв’язку 13-ї армії (командир — В.Мартиросян) підняв над своїм розташуванням синьо-жовтий прапор.
- 1998 — Колишнього прем’єр-міністра України Павла Лазаренка заарештовано у Швейцарії за звинуваченням у відмиванні викрадених державних грошей.
- 2001 — Одне з найбільших банкрутств у світовій історії: найбільша нафтова корпорація США «Enron» оголосила про своє банкрутство. Розслідування «справи Enron» (топ-менеджери компанії й аудитори займалися приписками) потягло за собою серію корпоративних скандалів у США.