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ІМЕНИНИ 1 ГРУДНЯ

01.12.2017 Варто знати Комментариев нет
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Микола — в перекладі з грецької мови означає «переможець народів». За буквальним змістом ім’я Микола тотожне імені Никодим. У різних країнах Європи у цього імені є аналоги. У Франції — Нікола, Кола, в Угорщині — Міклош, в Німеччині — Ніколаус, в Скандинавії — Ніклас. Скорочені звернення до Миколи в Європі стали самостійними іменами — Клаус, Нільс. Від імені Микола утворено кілька жіночих імен. У різних країнах дівчат зватимуть Ніколетта, Ніколь, Нікуліна, Колетта, Класіна, Ніколя, Ніколаса і інші імена.

Роман — в перекладі з латинського слова «романус» означає «римський», «римлянин», «з Риму». Первинно назву міста Рим було дано від імен братів Ромула і Рема, ім’я Роман — це похідна, варіант вимови імені Ромул. Парне жіноче ім’я — Романа. Близьким за значенням також буде інше жіноче ім’я — Роміна.

Платон — чоловіче ім’я, яке має давньогрецькі корені. Походження имениПлатон пов’язано з грецьким словом «платюс», яке перекладається як «широкоплечий», «широкий».

 

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