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У ПОКРОВСЬКУ НЕ ЗАЛИШИЛИ БЕЗ УВАГИ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

01.12.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет
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1 грудня до Міжнародного дня інвалідів у Покровській центральній бібліотеці ім. Шевченка пройшло свято для людей з обмеженими можливостями.

 

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