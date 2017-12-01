У ПОКРОВСЬКУ НЕ ЗАЛИШИЛИ БЕЗ УВАГИ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 01.12.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.1 грудня до Міжнародного дня інвалідів у Покровській центральній бібліотеці ім. Шевченка пройшло свято для людей з обмеженими можливостями. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:інваліди, капрі, капри, капри покровск, КАПРИ ТВ, міжнародний день інвалідів, Покровськ, ТБ КАПРІ Додати коментар Отменить ответ