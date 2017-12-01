УВАГА!  ЇХ РОЗШУКУЮТЬ ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ!

Покровсько – Ясинуватським об’єднаним міським військовим комісаріатом спільно з Покровським відділом поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області та Військовою службою правопорядку розшукуються військовослужбовці, які самовільно залишили військову частину або місце служби.
|Звання
|П.І.Б.
|Дата СЗЧ
|Дата народження
|Домашня адреса військовослужбовця
|Область
|Адреса
|Старший лейтенант
|КОСТЮЧЕНКО Олександр Григорович
|10.08.2014
|1988
|Донецька
|Покровський р-н, Срібнянська с/р., с. Ясенове
|солдат
|ГАЛАЙДА Віктор Дмитрович
|06.05.2014
|1994
|Донецька
|м. Покровськ, вул. Шахтобудівельників 29/30
|майор
|ЧУРСІН Олександр Валентинович
|29.11.2014
|1984
|Донецька
|м. Покровськ, вул. Примакова 7/39
|солдат
|ЖУКОВСЬКИЙ Ярослав Вікторович
|07.08.2014
|1994
|Донецька
|м. Покровськ, вул. Орджонікідзе 85
|солдат
|БАБЕНКО Іван Юрійович
|20.08.2015
|1986
|Донецька
|м. Покровськ, вул. Правди 11/53
|солдат
|ЛУЦЕНКО Андрій Валерійович
|16.08.2014
|1992
|Донецька
|Покровський р-н, с. Іванівка, вул. Леніна 5
|солдат
|КОЛІСНІЧЕНКО Антон Геннадійович
|07.11.2014
|1994
|Донецька
|м. Покровськ, вул. Свердлова 28
|рядовий
|АНТИПЕНКО Олександр Олександрович.
|2014
|1976
|Донецька
|м. Родинське, вул. Краснолиманська 58/46
|прапорщик
|БАРАНОВСЬКИЙ Віктор Володимирович
|15.03.2015
|1986
|Донецька
|Покровський р-н, с. Гродівка, вул. Козацька 36а/9
|солдат
|ТЕЛЛИ Олег Олегович
|27.09.2014
|1990
|Донецька
|Красноармійський район, с. Пушкіне, вул. Гагаріна 34
|ст. солдат
|ГОНЧАРОВ Артур Олегович
|17.08.2014
|—
|Донецька
|м. Родинське, вул. Леніна 21 кв.1
|солдат
|МАРУСІН Олег Олександрович
|16.07.2014
|1992
|Донецька
|м. Гірник, вул. 1 Травня 20
|солдат
|САДОВСЬКИЙ Сергій Вікторович
|09.12.2014
|1994
|Донецька
|м. Гірник, пров. Широкий 33/15
|солдат
|ГУРОВ Олександр Миколайович
|13.11.2015
|1977
|Донецька
|м. Новогродівка, вул.Піонерська 26/21
|молодший сержант
|БАШМАНОВ Антон Олександрович
|21.11.2016
|1991
|Донецька
|м. Мирноград, м-н Східний, 3/81
|солдат
|ПОПОВ Віталій Олександрович
|01.05.2016
|1992
|Донецька
|м. Українськ, вул.. Первомайська 45/18
|солдат
|КЕССІ-МБАНІ Блондель Савелій
|29.06.2014
|1994
|Донецька
|м. Мирноград,
м-н Східний, 1/26
|солдат
|СЕРГІЄНКО Роман Віталійович
|18.09.2015
|1981
|Донецька
|м. Мирноград, вул. Жовтнева, 92
|солдат
|БОНДАРЄВ Євген Олегович
|22.04.2014
|1991
|Донецька
|м. Мирноград вул. Кренкеля 23/1
Закликаємо батьків, друзів, родичів військовослужбовців допомогти своїм близьким людям виправити свою, можливо, найбільшу помилку в житті, перестати переховуватись від слідства. Добровільна явка до правоохоронних органів, щире каяття або активне сприяння розкриттю злочину вважається обставинами, які пом’якшують покарання.
Всім, хто бачив цих військовослужбовців та знає їхнє місце перебування, просимо негайно повідомити до Покровсько – Ясинуватського ОМВК за адресою м. Покровськ, вул. Поштова, 16, тел.(06239) 2-05-05, 52-13-76, Покровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області за адресою м. Покровськ, вул. Мандрика, 7, тел. 102 або до Військової комендатури м. Покровськ за адресою м. Покровськ, вул. Добропільська, 6, тел. 0500138333.
Військовий комісар
Покровсько – Ясинуватського ОМВК
підполковник В.В. БЄЛЯЄВ