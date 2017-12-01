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УВАГА!  ЇХ РОЗШУКУЮТЬ ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ!

01.12.2017 Увага! Комментариев нет
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 Покровсько – Ясинуватським об’єднаним міським військовим комісаріатом спільно з Покровським відділом поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області та Військовою службою правопорядку розшукуються військовослужбовці, які самовільно залишили  військову частину або місце служби.

Звання П.І.Б. Дата СЗЧ Дата народження Домашня адреса військовослужбовця
Область Адреса
Старший лейтенант КОСТЮЧЕНКО Олександр Григорович 10.08.2014 1988 Донецька Покровський р-н, Срібнянська с/р., с. Ясенове
солдат ГАЛАЙДА Віктор Дмитрович 06.05.2014 1994 Донецька м. Покровськ,  вул. Шахтобудівельників 29/30
майор ЧУРСІН Олександр Валентинович 29.11.2014 1984 Донецька м. Покровськ, вул. Примакова 7/39
солдат ЖУКОВСЬКИЙ Ярослав Вікторович 07.08.2014 1994 Донецька м. Покровськ, вул. Орджонікідзе 85
солдат БАБЕНКО Іван Юрійович 20.08.2015 1986 Донецька м. Покровськ,  вул. Правди 11/53
солдат ЛУЦЕНКО Андрій Валерійович 16.08.2014 1992 Донецька Покровський р-н, с. Іванівка, вул. Леніна 5
солдат КОЛІСНІЧЕНКО Антон Геннадійович 07.11.2014 1994 Донецька м. Покровськ, вул. Свердлова 28
рядовий АНТИПЕНКО Олександр Олександрович. 2014 1976 Донецька м. Родинське, вул. Краснолиманська 58/46
прапорщик БАРАНОВСЬКИЙ Віктор Володимирович 15.03.2015 1986 Донецька Покровський р-н, с. Гродівка, вул. Козацька 36а/9
солдат ТЕЛЛИ Олег Олегович 27.09.2014 1990 Донецька Красноармійський район, с. Пушкіне, вул. Гагаріна 34
ст. солдат ГОНЧАРОВ Артур Олегович 17.08.2014 Донецька м. Родинське, вул. Леніна 21 кв.1
солдат МАРУСІН Олег Олександрович 16.07.2014 1992 Донецька м. Гірник, вул. 1 Травня 20
солдат САДОВСЬКИЙ Сергій Вікторович 09.12.2014 1994 Донецька м. Гірник, пров. Широкий 33/15
солдат ГУРОВ Олександр Миколайович 13.11.2015 1977 Донецька м. Новогродівка, вул.Піонерська 26/21
молодший сержант БАШМАНОВ Антон Олександрович 21.11.2016 1991 Донецька м. Мирноград, м-н Східний, 3/81
солдат ПОПОВ Віталій Олександрович 01.05.2016 1992 Донецька м. Українськ, вул.. Первомайська 45/18
солдат КЕССІ-МБАНІ Блондель Савелій 29.06.2014 1994 Донецька м. Мирноград,

м-н Східний, 1/26
солдат СЕРГІЄНКО  Роман Віталійович 18.09.2015 1981 Донецька м. Мирноград, вул. Жовтнева, 92
солдат БОНДАРЄВ Євген Олегович 22.04.2014 1991 Донецька м. Мирноград вул. Кренкеля 23/1

 

Закликаємо батьків, друзів, родичів військовослужбовців допомогти своїм близьким людям виправити свою, можливо, найбільшу помилку в житті, перестати переховуватись від слідства. Добровільна явка до правоохоронних органів, щире каяття або активне сприяння розкриттю злочину вважається обставинами, які пом’якшують покарання.

Всім, хто бачив цих військовослужбовців та знає їхнє місце перебування, просимо негайно повідомити до Покровсько – Ясинуватського ОМВК за адресою м. Покровськ, вул. Поштова, 16, тел.(06239) 2-05-05, 52-13-76, Покровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області за адресою м. Покровськ, вул. Мандрика, 7,   тел. 102 або до Військової комендатури м. Покровськ за адресою м. Покровськ, вул. Добропільська, 6,   тел. 0500138333.

 

Військовий комісар

Покровсько – Ясинуватського  ОМВК

підполковник                                                                      В.В. БЄЛЯЄВ

 

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