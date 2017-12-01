СЬОГОДНІ В УКРАЇНІ ВІДЗНАЧАЮТЬ ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ПРОКУРАТУРИ

1 грудня в Україні відзначають День працівників прокуратури.
День працівника прокуратури отримав статус офіційного державного професійного свята в 2000 році. 2 листопада 2000 року тодішній Президент України Леонід Кучма підписав Указ №1190/2000 «Про день працівників прокуратури», яким відзначання цього дня призначено на 1 грудня.
У президентському Указі, зокрема, говорилося, що нове професійне свято в країні вводиться, «враховуючи визначну роль органів прокуратури України у зміцненні законності, захисті прав людини і громадянина, а також внесок працівників прокуратури у справу розбудови України як правової держави».
Зазначимо, що дата для проведення Дня працівників прокуратури була обрана не випадково. Саме в цей день в 1991 році Верховна рада України прийняла Закон України «Про прокуратуру», а також ряд інших нормативних актів що регламентують діяльність цієї структури.
На органи прокуратури покладено надзвичайно відповідальну місію – стояти на сторожі інтересів держави, прав і свобод громадян, утверджувати верховенство закону, служити високим ідеалам правової держави.
Шановні працівники прокуратури! Щиро вітаємо вас з нагоди професійного свята!
Сердечно зичимо незламності духу та непохитності у служінні правді, міцного здоров’я, родинного затишку, злагоди та добра!