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«СРІБНІ ФАНФАРИ ДОНЕЧЧИНИ» ПІДКОРИЛИ ПОКРОВСЬК

01.12.2017 Покровськ, Сюжети Комментариев нет
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1 грудня,  у покровській міській бібліотеці імені  Шевченка  пройшов 9 регіональний конкурс виконавців на духових інструментах «Срібні фанфари Донеччини».

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