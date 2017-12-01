ПРИКМЕТИ НА 1 ГРУДНЯ

У цей день уважно спостерігали за природними явищами, оскільки вважалося, що сьогодні можна визначити, якою буде погода взимку.
У церкви 1 грудня вшановується пам’ять святих мучеників Романа і Платона, які постраждали за віру в IV віру. Відомо, що Платон був братом мученика Антіоха — разом вони народилися в сім’ї благочестивих християн і отримали відмінне виховання, після чого почали проповідувати християнство буквально на початку своєї юності. Зокрема, Платон дуже часто зустрічався з язичниками і розмовляв з ними для того щоб навернути у віру. Це відбувалося за часів правління імператора Агрипина, який відрізнявся нетерпимістю до прихильників християнського вчення. Не дивно, що він розпорядився заарештувати Платона і влаштував суд, на якому вимагав, щоб проповідник відрікся від своїх переконань. Платон відмовився зробити це, за що було закатовано і вбито.
Крім того, 1 грудня вшановується пам’ять святого Романа, який прийняв мученицьку смерть разом з отроком Варулом. Відбувалося це під час гонінь, організованих у відношенні християн імператором Максиміліаном. Сам Роман був дияконом у місті Кесарія і одного разу зустрів єпарха, що йде на язичницьке свято. Тоді Роман став переконувати його відректися від віри, після чого той відмовився зробити і зрадив проповідника великій кількості тортур. Повз проходив Варул, який також був християнином і не міг залишитися осторонь. Тоді його теж схопили і закатували разом з Романом.
Цікаво, що на Русі мученикам молилися для матеріального благополуччя. Тому, вранці перед початком будь-якої роботи неодмінно відправлялися в церкву, оскільки вірили, що після цього в сім’ї водитися гроші будуть.
У цей час 1 грудня в полі вже не працювали, але селяни знали, чим себе зайняти. Наприклад, були поширені різні ремесла, зокрема, різьблення по дереву. Процвітала хохлома, димковская іграшка, різьба по кості. Селяни також займалися виготовленням посуду, кахлів, черепиці, причому, використовували для цього особливу техніку. При виготовленні посуду використовували липу, яка легко полірувалася і гнулася. Предки вважали, що липа здатна захистити людину від нечисті.
Народні прикмети на 1 грудня
- Існує народна прикмета, якщо 1 грудня тепло на вулиці — зима буде теплою і м’якою, і навпаки
- Вітер дме сильний 1 грудня — взимку віхол і хуртовин буде багато
- Якщо 1 грудня погода протягом дня швидко змінюється, то зима взагалі буде дуже мінливою
- Якщо на клямці з’явилася іржа — чекай негоди найближчим часом
- Якщо людина народилася 1 грудня, то він буде володіти здатністю передбачати погоду. В якості оберега йому рекомендується носити малахіт і лазурит
- Потрібно спостерігати за погодою 1 грудня вранці, вдень і ввечері — це дозволить дізнатися, якою буде погода в грудні, січні і лютому
- Кола навколо місяця — незабаром буде мороз
- Ворона по дорозі ходить — буде відлига
- За народною прикметою, комар в будинку з’явився 1 грудня — чекай відлиги