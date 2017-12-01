ПОРОШЕНКО ПІДПИСАВ ЗАКОН ПРО ОБОВ’ЯЗКОВУ ВІДЕОФІКСАЦІЮ ПІД ЧАС ОБШУКІВ 01.12.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.Президент України Петро Порошенко підписав закон, який зобов’язує силовиків вести відеофіксацію обшуків. Глава держави зробив це в ході зустрічі бізнесменів з владою. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:Видеофиксация, Димитров, Доброполье, закон, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, ПЕТР ПОРОШЕНКО, Покровск, Покровськ, Порошенко, Родинское, Селидово, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ