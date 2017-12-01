ПОКРОВСЬКІ ПРАВООХОРОНЦІ РОЗПОВІЛИ ШКОЛЯРАМ ПРО ГАРАНТОВАНІ КОНСТИТУЦІЄЮ ПРАВА

У рамках Всеукраїнського тижня права, покровські лігівці та співробітники поліції організували для учнів п’ятих класів загальноосвітньої школи № 4 пізнавально-розважальний захід, під час якого допомогли юним громадянам розібратися у своїх правах та обов’язках.
Одним із аспектів всебічного розвитку особистості є висока правова культура. В рамках проведення Всеукраїнського тижня права, з метою підвищення правової культури серед школярів, учасники покровської ланки «Ліга майбутніх поліцейських» та співробітники Покровського відділу поліції традиційно готують низку пізнавально-розважальних заходів.
Так, з інформаційною лекцією та тематичними конкурсами інспектор ювенальної превенції Ірина Грицай й лігівці завітали до п’ятикласників місцевої ЗОШ № 4.
Від правоохоронця школярі дізналися про гарантовані їм Конституцією України права та обов’язки, довідалися про відповідальність неповнолітніх за вчинені ними правопорушення.
А «майбутні поліцейські» запропонували присутнім позмагатися у правовій вікторині. Учні наввипередки розв’язували тестові завдання та давали відповіді на каверзні запитання лігівців.
Крім того, гості розповіли школярам, як треба відстоювати свої права, та як не порушувати права інших людей.
«Подібні заходи – це можливість для учнів дізнатися про свої права та гарантії їх захисту. І ми плануємо провести аналогічні уроки у інших навчальних закладах міста», — зауважила інспектор ювенальної превенції Покровського відділу поліції Донецької області Ірина Грицай.
Покровський відділ поліції
Донецької області