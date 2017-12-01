Співробітниками Мирноградського відділення поліції під час обшуку у квартирі місцевого мешканця були виявлені набої калібру 7,62 мм. Боєприпаси вилучені та направлені на експертизу, а їх власнику загрожує до 7 років позбавлення волі.
Минулого дня співробітниками ювенальної превенції Мирноградського відділення поліції була отримана оперативна інформація про те, що 35-річний місцевий мешканець зберігає вдома боєприпаси. Отримавши відповідний дозвіл суду, правоохоронці вирушили за місцем мешкання підозрюваного.
Під час проведення обшуку інформація щодо зберігання боєприпасів підтвердилася. Поліцейськими були виявлені набої до автомату Калашникова калібру 7,62 мм у кількості 37 штук. Їх власник пояснив, що близько місяця тому він збирав металобрухт у лісі на околиці міста та натрапив на пакет з набоями. Однак вирішив не повідомляти про знахідку до поліції та залишив собі. «Я заховав їх за диваном та планував обміняти ці набої на горілку», — зізнається правопорушник.
Показання чоловіка будуть перевірені під час досудового розслідування.
Виявлені набої направлені на експертизу, а відносно їх власника відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.
Покровський відділ
поліції Донецької області