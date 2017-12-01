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КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД – САМИЙ ГУМАННИЙ СУД У КРАЇНІ – ГРЕЧИШКІН

01.12.2017 Новини Комментариев нет
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30 листопада Красноармійський міськрайонний суд пом’якшив запобіжний захід для трьох з чотирьох підозрюваних в тяжкому злочині із застосуванням вогнепальної зброї, надавши їм право внесення застави.

 

Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук начальник Покровського відділу поліції Юрій Гречишкін.

«На початку вересня в Покровську був скоєний тяжкий злочин: 4 чоловіків, під час з’ясування стосунків, цинічно відкрили стрільбу у житловому секторі, поранивши хазяїна домоволодіння. Після цього нападники відразу втекли в іншу область. Лише через десять днів напруженої роботи співробітників карного розшуку зловмисники були затримані в Дніпрі і діставлені в Покровськ. На той час судом правопорушникам було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб. Сьогодні слідчий звернувся до суду з клопотанням про продовження строку арешту. Але, суддя трьом правопорушникам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 96 тисяч гривень. Отже,служителі Феміди оцінили людське життя у 96 тисяч гривень…», — написав Юрій Гречишкін.

Нагадаємо, дії чотирьох чоловіків кваліфікуються за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України — «Хуліганство, вчинене групою осіб, із застосуванням вогнепальної зброї». Підозрюваним загрожує до 7 років позбавлення волі.

Начальник Покровського відділу поліції додав: «Напевно, Красноармійський міськрайонний суд самий гуманний суд у країні. Адже випускати зловмисників, провину яких довели слідчі під час досудового розслідування, вже стало доброю традицією.»

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