З 1 ГРУДНЯ ПІДВИЩИВСЯ РОЗМІР ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ

З 1 грудня розмір прожиткового мінімуму збільшився в цьому році втретє. Як і було передбачено в державному бюджеті на цей рік.
До цього пыдвищували мынымум з 1 січня і з 1 травня. Тепер він дорівнює 1 700 гривням, збільшившись на 76 гривень.
Від цього збільшилися і розміри дитячої допомоги, пенсії по втраті годувальника та розміри деяких інших соціальних виплат.
Також розміри окладів, різних доплат до них, одноразових винагород держслужбовцям і працівникам місцевого самоврядування будуть тепер розраховувати від розміру прожиткового мінімуму.