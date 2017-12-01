Актуально:

З 1 ГРУДНЯ ПІДВИЩИВСЯ РОЗМІР ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ

01.12.2017 Новини Комментариев нет
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

З 1 грудня розмір прожиткового мінімуму збільшився в цьому році втретє. Як і було передбачено в державному бюджеті на цей рік.

До цього пыдвищували мынымум з 1 січня і з 1 травня. Тепер він дорівнює 1 700 гривням, збільшившись на 76 гривень.

Від цього збільшилися і розміри дитячої допомоги, пенсії по втраті годувальника та розміри деяких інших соціальних виплат.

Також розміри окладів, різних доплат до них, одноразових винагород держслужбовцям і працівникам місцевого самоврядування будуть тепер розраховувати від розміру прожиткового мінімуму.

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Tags:, , , , , , , , , , , , , , ,

Додати коментар