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З 1 ГРУДНЯ ПІДВИЩИВСЯ РОЗМІР ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ

01.12.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет
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З 1 грудня розмір прожиткового мінімуму збільшився в цьому році втретє. Як і було передбачено в державному бюджеті на цей рік.

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