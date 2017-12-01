З 1 ГРУДНЯ ПІДВИЩИВСЯ РОЗМІР ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ 01.12.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.З 1 грудня розмір прожиткового мінімуму збільшився в цьому році втретє. Як і було передбачено в державному бюджеті на цей рік. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:Димитров, Доброполье, капрі, красноармейск, минимум, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, прожиточный минимум, Родинское, Селидово, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ