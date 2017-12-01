ГОРОСКОП НА 1 ГРУДНЯ

ОВЕН
Чекайте на цікаву пропозицію. Сьогодні можуть кардинально змінитися плани.
ТЕЛЕЦЬ
Чекайте на гостей. Також можливі сюрпризи.
БЛИЗНЮКИ
Важливий день для того, щоб подумати про своє професійне майбутнє.
РАК
Не робіть нічого під дією сильних емоцій. Вони можуть нашкодити.
ЛЕВ
Всі нові справи перенесіть на завтра. У гострих ситуаціях можете розкрити в собі нові можливості.
ДІВА
Відтермінуйте важливі справи. Сьогодні не варто витрачати свою енергію.
ТЕРЕЗИ
Завантажте себе сьогодні спокійними і простими справами — і день пройде продуктивно.
СКОРПІОН
Ви забули про себе. Обов’язково приділіть час духовному очищенню.
СТРІЛЕЦЬ
На вас чекає випробування. Прислухайтесь до інтуїції.
КОЗЕРІГ
Колеги чекають від вас ініціативності. Зараз – не час для сумнівів.
ВОДОЛІЙ
День приготував для вас приємний сюрприз. Подбайте про свій настрій – сходіть у кіно.
РИБИ
Вдалий час, щоб побути наодинці й розібратися з думками. Можуть наснитися віщі сни.