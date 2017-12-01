В УКРАЇНІ СКАСУЮТЬ АНОНІМНІСТЬ 01.12.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.В Україні взялися за боротьбу з анонімністю в мобільній та інтернет мережах. Національна комісія регулювання зв’язку на своєму засіданні затвердила нові правила реєстрації абонентів. Зараз їх передали на затвердження до Мін’юсту. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:анонимность, Димитров, Доброполье, капрі, красноармейск, Мирноград, Мобилки, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, Селидово, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ