В УКРАЇНІ ВІДЗНАЧАЄТЬСЯ ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ ЗІ СНІДОМ

Сьогодні, 1 грудня , відзначають Всесвітній день боротьби з синдромом набутого імунодефіциту. Цей день служить нагадуванням про необхідність зупинити глобальне поширення епідемії ВІЛ/СНІДу.
30 років тому в Каліфорнії були зареєстровані перші випадки захворювання, яке стало відоме як СНІД. Тоді лікар Майкл Готліб звернув увагу на незвичне поєднання пневмонії і раку шкіри у п’яти молодих гомосексуалістів з Лос-Анджелеса.
Також, згідно зі статистикою, наданою українським центром контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України, в цьому році було зареєстровано 13 381 новий випадок ВІЛ-інфекції (з них 2 349 дітей до 14 років). Всього з 1987 року в Україні офіційно зареєстровано 293 739 нових випадків ВІЛ-інфекції, за цей час від Сніду померло 40 816 осіб. Найбільш уражені ВІЛ-інфекцією регіони – Дніпропетровська, Донецька, Київська, Миколаївська та Одеська області, а також Київ.
Починаючи з 2008 року, українці найчастіше інфікуються через незахищений секс: в 2005 році через сексуальні контакти інфікувалися 33 відсотки людей, у яких була виявлена ВІЛ-інфекція, то в 2012 році цей показник зріс до 51, а у 2015 році — до 60 відсотків. Більшість випадків інфікування ВІЛ зареєстровано у молодих людей віком від 15 до 30 років.
Україна залишається лідером у Європі за масштабами поширення ВІЛ-інфекції. В Україні з ВІЛ-інфекцією живе до 250 тисяч осіб і тільки лише кожен другий знає про свій діагноз.