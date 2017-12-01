ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 1 ГРУДНЯ

- 1783 — Перший політ людини на повітряній кулі, наповненій воднем. Це здійснив у Парижі французький фізик Жак Александр Сезар Шарль. Під час двогодинного польоту в гондолі кулі разом з Шарлем перебував його напарник Робер.
- 1822 — У Відні відбувся музичний дебют 11-річного Ференца Ліста, майбутнього угорського композитора (1811–1886).
- 1835 — Побачила світ перша книга казок видатного датського письменника-казкаря Ганса Крістіана Андерсена.
- 1863 — На 5-му засіданні представників перших футбольних команд Англії прийнято рішення заборонити футболістам бігати полем з м’ячем у руках.
- 1878 — У Білому Домі (Вашингтон) встановлено перший телефон.
- 1887 — На сторінках повісті англійського письменника Артура Конан-Дойля «Етюд у багряних тонах» вперше з’явився популярний літературний персонаж — приватний детектив Шерлок Холмс.
- 1891 — Американець Джеймс Нейсміт вигадав баскетбол.
- 1903 — З’явився перший вестерн — «The Great Train Robbery».
- 1905 — повстання саперів у Києві під командуванням Бориса Жаданівського.
- 1913 — На заводах Форда (США) ввели безперервну складальну лінію (конвеєр), з якого через кожні 2 години 38 хвилин став сходити автомобіль.
- 1913 — Відкрито метрополітен у Буенос-Айресі (Аргентина).
- 1918 — Проголошено створення Королівства сербів, хорватів і словенців (з 1929 року — Югославія).
- 1918 — Приєднанням Трансильванії до Румунії завершився процес утворення єдиної румунської національної держави.
- 1921 — Відбувся перший політ дирижаблю, наповненого гелієм (С-7 фірми «Гуд’їр»).
- 1929 — Едвін С. Лоу вигадав гру в бінго.
- 1955 — Початок руху проти расової сегрегації в США. В місті Монтґомері негритянка Роза Паркс відмовилась поступитися місцем білому чоловіку в автобусі, за що була заарештована поліцією. Внаслідок масових акцій протесту Верховний Суд США через рік скасував закон про сегрегацію в міському транспорті, і через 381 день Роза Паркс була серед перших темношкірих, хто проїхався міським автобусом. Це перша перемога Мартіна Лютера Кінга і його руху за ненасильнецьке відстоювання громадянських прав.
- 1956 — Початок кубинської революції: Фідель Кастро із своїми прибічниками таємно повернувся з еміграції на Кубу на борті яхти «Ґранма».
- 1958 — Французьку колонію Убангі-Шарі проголосили Центральноафриканською Республікою.
- 1959 — 12 країн (Аргентина, Австралія, Бельгія, Велика Британія, Чилі, Франція, Японія, Нова Зеландія, Норвегія, ПАР, СРСР і США) підписали у Вашингтоні договір про мирне наукове використання Антарктиди.
- 1981 — На Чорнобильській АЕС став до ладу 3-й енергоблок потужністю 1 млн кВт.
- 1988 — У Пакистані Беназір Бхутто стала першою жінкою прем’єр-міністром у мусульманській країні.
- 1988 — Вперше відзначено Всесвітній день боротьби зі СНІДом.
- 1990 — У Києві розпочався установчий з’їзд Партії демократичного відродження України (згодом на її базі виникла Народно-демократична партія, а частина членів приєдналися до ПРП).
- 1990 — Під дном Ла-Маншу зустрілися британські та французькі будівельники, які з двох кінців прокладали перший в історії підземний тунель через цю протоку між Британією та Францією.
- 1991 — у Києві відкрито Генеральне консульство Австрійської Республіки.
- 1994 — Андрій Шевченко у матчі проти дніпропетровського «Дніпра» забив свій перший гол в складі київського «Динамо».
- 2009 — у Львові запустили Львівський міський рейковий автобус.
- 2013 — Сутички біля Адміністрації Президента України