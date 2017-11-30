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HDMI 2.1 отримає підтримку роздільної здатності (разрешения) 10K

30.11.2017 Техновини, Увага! Комментариев нет
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Організація HDMI Forum затвердила фінальну версію специфікацій стандарту HDMI 2.1, призначеного для передачі цифрового аудіо-і відеоконтенту. Інтерфейс забезпечить істотно більшу пропускну здатність (48 Гбіт / с проти 18 Гбіт / с у HDMI 2.0), що дозволить реалізувати підтримку форматів 8K / 60 Гц і 4K / 120 Гц.

Максимальною роздільною здатністю (разрешением), яке буде підтримувати HDMI 2.1, стане 10K. Крім того, стандарт обзаведеться підтримкою технології Dynamic HDR, що забезпечує вражаючі параметри яскравості, контрастності і глибини кольору. Для роботи з HDMI 2.1 знадобляться нові кабелі під назвою Ultra High Speed HDMI Cable, які збережуть сумісність з попередніми версіями стандарту.
HDMI Forum вже розіслала специфікації HDMI 2.1 виробникам обладнання, що випускає пристрої з HDMI 2.0. Перші девайси з підтримкою нової версії стандарту з’являться не раніше кінця 2018 року.

 

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