ІМЕНИНИ 30 ЛИСТОПАДА

Геннадій — ім’я українське, православне, католицьке, грецьке. В перекладі ім’я з грецької мови «благородний», «благородного походження»
Григорій — значення імені – «не спить», «бадьорий», «безсонний». Походження імені грецьке, від слова «григорео», що трактується як «пильнувати, пильнувати». Ім’я Григорій асоціюється з ідеальним християнином.
Захар — чоловіче ім’я, яке має давньоєврейські коріння. Походження імені Захар пов’язано з давньоєврейським ім’ям Зехарья, яке можна перекласти як «пам’ятний Господа», «Господь згадав», «що пам’ятає Бога».
Іван — походить від стародавнього іудейського Іоанн і в перекладі означає «помилуваний Богом». Ім’я Іван — саме українське ім’я. На латині ім’я Іван читається як Айван. У другій половині ХХ століття мода на слов’янські імена поширилася в іспаномовних і португаломовних країнах, в цих країнах крім рідних для них імен Хуан і Жан з’явилося ім’я Іван і Еван.
Михайло — чоловіче ім’я, що має древнеиудейские коріння. Походження імені Михайло пов’язане зі словами, які переводяться з давнеиудейского мови як «той, хто як Бог», «подібний до Бога», «рівний Богу».
Ян — ім’я Ян — це форма чоловічого імені Іван, відповідне давньоєврейської імені Іоанн (Йоан), що означає «милість Божа».
Вікторія — жіноче ім’я. Походження імені Вікторія пов’язане з латинським словом victoria — «перемога». В римській міфології це ім’я носила богиня перемоги.