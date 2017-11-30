ЯРАМАРОК ВАКАНСІЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

В рамках відзначення Міжнародного дня осіб з інвалідністю, 30 листопада 2017 року Покровським міським центром зайнятості Донецької області було проведено загальнообласний ярмарок вакансій для людей з інвалідністю. У заході прийняли участь роботодавці, а саме: представник відділу освіти Покровської міської ради, Управління соціального захисту населення Покровської міської ради, Покровська філія ПАТ «Страхова компанія АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ»; а також, 25 осіб, які стоять на обліку у центрі зайнятості.
«Служба зайнятості – сервісна установа, яка виконує важливу соціальну функцію, допомагаючи людям», — розпочала захід заступник директора Покровського міського центру зайнятості Наталія Воробйова.
Безробітні були проінформовані про стан ринку праці та послуги, які надаються службою зайнятості. Запрошені роботодавці розповіли про наявні вакансії та вимоги щодо претендентів.
По завершенню заходу усі бажаючі мали змогу особисто поспілкуватись з роботодавцями, та отримати вичерпні відповіді на всі питання, що виникли під час заходу.