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У МИРНОГРАДІ ТРИВАЄ КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ

30.11.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет
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У Мирнограді в самому розпалі заміна ліфтового обладнання в житлових будинках.

Ліфт — це надійний засіб пересування, без якого не уявляють свого життя мешканці 9-ти поверхівок.

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