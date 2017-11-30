ПІД ЧАС ІНСПЕКТУВАННЯ ПІДОБЛІКОВИХ СІМЕЙ БУЛО ПРИТЯГНУТО ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 3 БАТЬКІВ

Співробітники поліції Покровського відділу поліції разом із працівниками районної Служби у справах дітей перевірили родини, що мешкають на території Сергіївської сільської ради та перебувають на обліку. В трьох родинах перевіряючі виявили низку недоліків і склали відносно батьків, які недбало виконують свої обов’язки, адміністративних протоколи та дали термін на виправлення ситуації.
Зараз по всій нашій країні проходить всеукраїнська акція «16 днів проти насильства», мета якої – привернути увагу суспільства до цього важливого питання. Районною службою у справах дітей та співробітниками поліції Покровська було вирішено відвідати родини, які перебувають на обліку та провести із батьками, які виховують неповнолітніх дітей, профілактично — роз’яснювальні бесіди на тему «Насильство в родині», а заразом перевірити умови проживання дітей.
Так, були відвідані та перевірені 8 родин, які мешкають на території Сергіївської сільської ради. В цих сім’ях загалом виховується 11 дітей віком від 3-х до 17-ти років. Умови проживання дітей та сімейні відносини в п’яти родинах порадували відвідувачів.
А от дорослі інших трьох перевірених сімей замість схвалення, отримали від правоохоронців адміністративні протоколи за порушення ст. 184 «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Безлад, бруд, сміття, холод в оселях, порожні каструлі та холодильники – все це постало перед очима перевіряючих. Самі ж діти знаходилися в школі та садочку. Також відомо, що де хто з батьків цих сімей зловживають спиртними напоями і це є головною причиною байдужого ставлення до виховання власних дітей.
Інспектори ювенальної превенції поліції, окрім складання адмінпротоколів, провели із батьками попереджувальні бесіди та зауважили, що такі перевірки триватимуть і надалі, і якщо дорослі не виправлять ситуацію, буде підніматися питання про позбавлення їх батьківських прав.
Покровський відділ поліції
Донецької області