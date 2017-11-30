Зазвичай 30 листопада вже випадав сніг, а тому, були поширені народні гуляння, в яких брали участь і дорослі, і діти.
У церкві 30 листопада вшановується пам’ять святителя Григорія Чудотворця, який, згідно з історичними даними, жив приблизно в III столітті на території Малої Азії. Народився Григорій в Неокесарии в сім’ї язичника. Отримавши прекрасну освіту, він став прагнути до пошуку справжнього сенсу життя і дізнався про нього, тільки після того, як прочитав Євангеліє. Далі Григорій приймає хрещення і стає проповідником. Він веде виключно праведний спосіб життя, що не дуже подобається його товаришам. Одного разу друзі вирішили обдурити Григорія, спокусити його і послати блудницю, яка стала вимагати від нього плату за гріх, нібито їм досконалий. Григорій нічого не робив, але гроші заплатив, і після цього жінка в той година впала на землю, стала битися в припадку і зізналася в обмані. Після цього біси залишили блудницю. Сам Григорій прийняв рішення піти у пустелю і жити там до кінця своїх днів. Правда, доля розпорядилася інакше, і зовсім скоро він став єпископом Неокесарии, зробивши безліч праведних справ і чудес.
У старовину на Григорія проводилися масові свята і гуляння. Каталися з гори і намагалися покотитися як можна далі, щоб наступний рік вдалим був. Була поширена традиція перекидатися в снігу, ніж активно займалися хлопці. Говорили, що завдяки цьому зима затримається, а це, в свою чергу, позитивно вплине на врожай.
Народні прикмети на 30 листопада
- Говорили, що 30 листопада потрібно підійти до криниці і уважно прислухатися до води. Якщо вона тиха, значить, зима буде тепла і м’яка. Якщо ж чується шум, то взимку будуть снігопади та морози.
- Гарна погода 30 листопада віщує несуровую зиму, і навпаки
- Якщо людина народилася 30 листопада, то в якості талісмана йому варто носити агат
- Похмура погода на Григорія — прикмета, що сонячних днів взимку теж буде мало
- Темний лід на річці віщує хороший врожай
- Навіть нечисть сьогоднішніх боїться морозів
- Якщо в снігу пограти в цей день — прикмета, що весь наступний рік здоровим будеш
- Яка погода на 30 листопада, такою вона буде і взимку
- Мороз 30 листопада віщує холодну зиму
- Молодик 30 листопада — незабаром настануть холоди
- Хмарність до полудня, після чого небо прояснюється — зима буде сонячною і м’якою
- Місяць знаходиться в світлому колі — погода зміниться
- Якщо присниться сон, то він напевно буде віщим
- Якщо почуєш плітку 30 листопада, то напевно вона буде порожньою
- Особливо небезпечними в цей день є люди з поганим оком
- Якщо 30 листопада щось буде пов’язане з числом 3, то це принесе удачу
- Не можна міряти чужі обручки — це обіцяє нещастя