МИНЗДРАВ РАССКАЗАЛ О СИТУАЦИИ С ГРИППОМ В УКРАИНЕ

За минувшую неделю ни в одной украинской области не был превышен эпидемический порог заболеваемости жителями гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией, при этом с начала сезона 112 тысяч 213 жителей Украины сделали прививки против гриппа. Данная информация была размещена пресс-службой Министерства здравоохранения Украины на официальном сайте.
«На 47 неделе, с 20 по 26 ноября 2017 года, активность гриппа в регионах Украины остается низкой. ОРВИ заболели 182 243 человека, что типично для этого времени года, однако больше, чем на прошлой неделе на 7,2%. Ни в одной из областей Украины эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышен», — отметили в пресс-службе.
Подчеркивается, что локальный подъем уровня заболеваемости ОРВИ был зафиксирован лишь на территории Ровенской и Херсонской областей. За эту неделю из-за осложнений от гриппа не погиб ни один человек.