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ДЕПУТАТ ПОВЯЗАНИЙ З КОРУПЦІЄЮ

30.11.2017 Новини Комментариев нет
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Красноармійським міськрайонним судом до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, притягнуто депутата Новоолександрівської сільської ради Покровського району.

Працівниками Управління захисту економіки у Донецькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України у жовтні цього року складено відповідний протокол про порушення депутатом вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Депутат, всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції», несвоєчасно подала декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Розгляд вказаного протоколу у суді забезпечив прокурор Красноармійської місцевої прокуратури.

Відтак жінку визнано винною у вчиненому правопорушенні та призначено покарання у виді штрафу в розмірі 850 грн.

 

Прес-служба прокуратури Донецької області

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