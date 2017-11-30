ДЕПУТАТ ПОВЯЗАНИЙ З КОРУПЦІЄЮ

Красноармійським міськрайонним судом до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, притягнуто депутата Новоолександрівської сільської ради Покровського району.
Працівниками Управління захисту економіки у Донецькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України у жовтні цього року складено відповідний протокол про порушення депутатом вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення).
Депутат, всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції», несвоєчасно подала декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Розгляд вказаного протоколу у суді забезпечив прокурор Красноармійської місцевої прокуратури.
Відтак жінку визнано винною у вчиненому правопорушенні та призначено покарання у виді штрафу в розмірі 850 грн.
Прес-служба прокуратури Донецької області