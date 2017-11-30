ДЕЗОМОРФІН НА ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ

Волноваською місцевою прокуратурою повідомлено 34–річному чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що мешканець Волноваського району свідомо вирішив займатися незаконною діяльністю зі збуту наркотичного засобу — дезоморфіна.
Підозрюваний власноруч виготовляв вказаний наркотик та зберігав його у одноразових пластмасових шприцах для ін’єкцій. У подальшому збував дезоморфін наркозалежним особам.
Чоловіка затримано під час чергового збуту дезоморфіну, або як його ще називають «крокодила».
За клопотанням прокуратури суд заарештував підозрюваного на 60 діб.
Досудове розслідування триває.
Прес-служба прокуратури Донецької області