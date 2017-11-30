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ДЕВ’ЯТИКЛАСНИКАМ ДЛЯ ВСТУПУ БУДЕ НЕОБХІДНА ID-КАРТА, — МІНОСВІТИ

30.11.2017 Новини Комментариев нет
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Відповідно до Умов прийому, 9-тиклассникам під час подачі заяви на вступ необхідно пред’явити оригінал документа, що посвідчує особу, та його копію.

«Таким документом є паспорт у вигляді ID-картки, який видається громадянам України з 14-річного віку. Тому потрібно буде для вступу на основі 9-ти класів подавати саме таку ID-карту.  Міносвіти закликає заздалегідь подбати про її замовлення та отримання. Адже вступати за свідоцтвом про народження зможуть тільки ті абітурієнти, яким 14 років виповнилося після 1 травня 2018 року », — зазначив директор департаменту вищої освіти МОН Олег Шаров.

Прийом заяв на «молодшого спеціаліста» для вступників на базі 9-ти класів розпочнеться 2 липня і триватиме до 14 липня 2018 року, повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки.

Такі абітурієнти подаватимуть заяви в паперовій формі.

У той же час на базі 11-ти класів абітурієнти можуть подавати документи виключно в електронній формі.

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