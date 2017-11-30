ДЕВ’ЯТИКЛАСНИКАМ ДЛЯ ВСТУПУ БУДЕ НЕОБХІДНА ID-КАРТА, — МІНОСВІТИ

Відповідно до Умов прийому, 9-тиклассникам під час подачі заяви на вступ необхідно пред’явити оригінал документа, що посвідчує особу, та його копію.
«Таким документом є паспорт у вигляді ID-картки, який видається громадянам України з 14-річного віку. Тому потрібно буде для вступу на основі 9-ти класів подавати саме таку ID-карту. Міносвіти закликає заздалегідь подбати про її замовлення та отримання. Адже вступати за свідоцтвом про народження зможуть тільки ті абітурієнти, яким 14 років виповнилося після 1 травня 2018 року », — зазначив директор департаменту вищої освіти МОН Олег Шаров.
Прийом заяв на «молодшого спеціаліста» для вступників на базі 9-ти класів розпочнеться 2 липня і триватиме до 14 липня 2018 року, повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки.
Такі абітурієнти подаватимуть заяви в паперовій формі.
У той же час на базі 11-ти класів абітурієнти можуть подавати документи виключно в електронній формі.