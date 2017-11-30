ДЕВ’ЯТИКЛАСНИКАМ ДЛЯ ВСТУПУ БУДЕ НЕОБХІДНА ID-КАРТА, — МІНОСВІТИ 30.11.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.Відповідно до Умов прийому, 9-тиклассникам під час подачі заяви на вступ необхідно пред’явити оригінал документа, що посвідчує особу, та його копію. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:Димитров, Доброполье, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, Селидово, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ