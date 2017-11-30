ДВОЄ ЧОЛОВІКІВ ЗА ҐРАТАМИ  ЗА ЖОРСТОКЕ ВБИВСТВО

Красноармійська місцева прокуратура підтримала публічне обвинувачення у судовому процесі щодо двох чоловіків, які скоїли злочини, передбачені пп.6,12 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч.4 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України.
21 лютого 2015 року двоє товаришів 22 та 31 року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, достовірно знаючи про те, що 75-річна жінка цього дня отримала пенсію, вирішили заволодіти її грошовими коштами.
Реалізуючи свій намір, вони проникли до житлового будинку старенької та почали шукати у кімнаті гроші. У цей час господиня прокинулась та побачила непроханих гостей. Зловмисники завдали бабусі удари руками і ногами, вимагаючи назвати місце, де вона ховає пенсію. Потім били її багетом та стільцем по тулубу і голові, після чого почали душити. І навіть після того, як потерпіла зізналась, де зберігає гроші, чоловіки продовжили її душити до тих пір, поки вона не перестала подавати ознаки життя.
Прихопивши із собою пенсію вбитої — у сумі 640 грн, п’яні товариші пішли з місця скоєння злочину. Гроші розподілили між собою та витратили на власний розсуд, після чого були затримані працівниками поліції.
Врахувавши надані прокурором докази, суд визнав чоловіків винними в інкримінованих злочинах та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років 6 місяців з конфіскацією майна для старшого чоловіка, та 11 років з конфіскацією майна – для його подільника.
Прес-служба прокуратури Донецької області