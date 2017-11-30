ГОРОСКОП НА 30 ЛИСТОПАДА

ОВЕН
Овнів чекає важкий робочий день. Вечір краще провести з сім’єю.
ТЕЛЕЦЬ
Тельцям сьогодні варто зосередитися на робочому процесі і не відволікатися. Побалуйте себе ввечері чимось смачним.
БЛИЗНЮКИ
Близнюкам доведеться сьогодні стати учасником конфлікту або сварки. Краще вибрати нейтральну позицію.
РАК
Ракам варто уникати незнайомців. Обережніше з фінансовими операціями.
ЛЕВ
Левам потрібно уважніше поставитися до свого здоров’я. Сходіть до лікаря і вирішить свою проблему.
ДІВА
Діви сьогодні будуть всі в роботі, але ввечері на них чекає щаслива подія. Витрачайте свої емоції та сили на близьких людей.
ТЕРЕЗИ
У Терезів сьогодні рівний день. Вечір проведіть на свіжому повітрі.
СКОРПІОН
Скорпіонам зірки обіцяють підвищення і удачу в любовних відносинах.
СТРІЛЕЦЬ
Стрільці захочуть сьогодні відпочити. Начальство затаїть на вас образу.
КОЗЕРІГ
Козерогам сьогодні обов’язково пощастить. Не варто зловживати алкоголем.
ВОДОЛІЙ
Водоліям варто приділити увагу собі і зайнятися спортом.
РИБИ
У Риб прекрасний день у всіх відносинах. Не варто конфліктувати.