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ГОРОСКОП НА 30 ЛИСТОПАДА

30.11.2017 Варто знати Комментариев нет
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ОВЕН

Овнів чекає важкий робочий день. Вечір краще провести з сім’єю.

ТЕЛЕЦЬ

Тельцям сьогодні варто зосередитися на робочому процесі і не відволікатися. Побалуйте себе ввечері чимось смачним.

БЛИЗНЮКИ

Близнюкам доведеться сьогодні стати учасником конфлікту або сварки. Краще вибрати нейтральну позицію.

РАК

Ракам варто уникати незнайомців. Обережніше з фінансовими операціями.

ЛЕВ

Левам потрібно уважніше поставитися до свого здоров’я. Сходіть до лікаря і вирішить свою проблему.

ДІВА

Діви сьогодні будуть всі в роботі, але ввечері на них чекає щаслива подія. Витрачайте свої емоції та сили на близьких людей.

ТЕРЕЗИ

У Терезів сьогодні рівний день. Вечір проведіть на свіжому повітрі.

СКОРПІОН

Скорпіонам зірки обіцяють підвищення і удачу в любовних відносинах.

СТРІЛЕЦЬ

Стрільці захочуть сьогодні відпочити. Начальство затаїть на вас образу.

КОЗЕРІГ

Козерогам сьогодні обов’язково пощастить. Не варто зловживати алкоголем.

ВОДОЛІЙ

Водоліям варто приділити увагу собі і зайнятися спортом.

РИБИ

У Риб прекрасний день у всіх відносинах. Не варто конфліктувати.

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