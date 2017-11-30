В УКРАЇНІ ПОЧАЛИ ДІЯТИ НОВІ ТАРИФИ НА ТЕПЛО І ВОДУ

У середу, 29 листопада, в силу вступили нові тарифи на теплопостачання, холодну і гарячу воду. Мова про це йде в в постанові Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.
НКРЕ оприлюднила 17 постанов, що регулюють комунальні тарифи на поставку холодної води і водовідведення обласними та міськими водоканалами, а також тарифи на теплову енергію та гаряче водопостачання для компаній, які генерують і постачають тепло і гарячу воду.
Таким чином, регулятор відновив структуру тарифів для енергогенеруючих компаній і компаній-постачальників.
Як повідомлялось раніше, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко заявив, що для зниження вартості комунальних послуг в Україні необхідно скоротити споживання енергетичних ресурсів.