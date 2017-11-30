ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 30 ЛИСТОПАДА

- 1763 — Судова реформа в гетьманській Україні. Універсалом гетьмана Кирила Розумовського в Україні запроваджено суди — земські (для цивільних справ), гродські (для кримінальних) та підкоморські (для земельних); Генеральний суд став найвищою апеляційною інстанцією.
- 1786 —указом Петра Леопольда Йосипа Габсбурга у Великому герцогстві Тосканському уперше в європейській державі скасовано смертну кару.
- 1853 — Синопська битва, розгром турецької ескадри російським Чорноморським флотом під керівництвом адмірала Нахімова.
- 1854 — Віце-король Єгипту Саїд-паша надав попередню концесію на будівництво і експлуатацію протягом 99 років каналу через Суецький перешийок французькому інженеру Фердинанду Марі де Лессепсу. 1859 року почалось будівництво Суецького каналу.
- 1867 — розпочав роботу Одеський маяк — перший електричний маяк на теренах Російської імперії.
- 1886 — У паризькому залі для оперет, пантомім, водевілів і політичних мітингів Фолі-Бержер відбулось перше ревю за участю жінок у досить відвертих костюмах.
- 1918 — Данія визнала острів Ісландію незалежним і пов’язаним з нею лише особистою унією. 17 червня 1944 року Ісландія вийшла із союзу з Данією і була проголошена республікою.
- 1922 — У віці 78 років востаннє вийшла на сцену легендарна французька актриса Сара Бернар.
- 1936 — Пожежа знищила унікальний Кришталевий палац в Лондоні, який збудували у 1851 році для проведення I Всесвітньої виставки.
- 1954 — У містечку Силакауга американського штату Алабама впав метеорит Силакауга. Один з його уламків, вага якого сягала 4 кілограмів, а діаметр — 15 сантиметрів, травмував жінку, що стало першим задокументованим випадком влучання небесного тіла в людину.
- 1973 — XXVIII сесія Генеральної Асамблеї ООН ухвалила міжнародну конвенцію про припинення злочинів апартеїду та покарання за нього.
- 1982 — Майкл Джексон випустив найпродаваніший альбом усіх часів під назвою »Thriller».
- 1996 — Створено Державну митну службу України.
- 1998 — 32-річний Любко Георгієвскі, зайнявши крісло глави уряду Македонії, став наймолодшим прем’єр-міністром у світі.
- 2002 — засновано Київську незалежну медіа-профспілку.
- 2006 — Офіційний реліз нової операційної системи Windows Vista і пакету програм Office 2007 корпорації «Microsoft».