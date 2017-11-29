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ФЕСТИВАЛЬ МОДИ І ТАЛАНТУ «МІНІ МІС ДОНЕЧЧИНА» ЗАПРОШУЕ ВЗЯТИ УЧАСТЬ

29.11.2017 Новини Комментариев нет
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Фестиваль моди і таланту «Міні Міс Донеччина» — це щорічний захід, що збирає талановитих дітей з усіх міст Донецької області, переможниць та призерів міських фестивалів від 6 до 16 років.

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Починаючи з 2017 року Оргкомітет Фестивалю впроваджує соціальний проект «Щоденник добрих справ». За найкращі соціальні проекти учасники отримають спеціальні відзнаки.

Одним з важливих етапів Фестивалю також є шоу талантів, під час якого учасники демонструють свої вміння та досягнення. Останній, найкрасивіший вихід – це дефіле у яскравих сукнях, яке передує найбільш хвилюючій частині вечора – церемонії нагородження.

До складу компетентного журі входять хореографи, спеціалісти з вокалу, керівники естрадних групп, мас-медіа, співаки та інші.

Дитячий фестиваль дає кожному учаснику унікальний досвід і впевненість у своїх силах. Переможці регіонального конкурсу «Міні Міс Донеччина» беруть участь у щорічному національному конкурсі «Міні Міс Україна» (м.Київ) і змагаються за право володіти ексклюзивними золотою і срібними коронами.

http://minimiss.dn.ua/pro-konkurs

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